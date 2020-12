PSG : Neymar absent jusqu'en janvier

Neymar avait fait peur aux fans parisiens et à Thomas Tuchel. Très peur. Après un tacle de son compatriote Thiago Mendes lors du choc face à l'OL, la star du PSG était bien mal en point. Mais finalement, c'est moins grave que prévu, et son absence ne sera pas vraiment handicapante en termes de durée puisqu'elle se comptera en courtes semaines et non en mois. Le PSG vient cependant de confirmer qu'il ne jouera pas avant l'année prochaine.

« Dans les suites du mécanisme d’entorse cheville gauche, il existe une zone de contusion osseuse pour laquelle il poursuit ses soins à Ooredoo. Son retour à la compétition est envisagé en janvier », a indiqué le club dans un communiqué médical. Reste à voir s'il sera de retour pour le Trophée des Champions face à l'OM le 13 janvier. Selon les premières informations des médias, ça devrait bien être le cas.