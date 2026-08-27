Ligue des Champions : la réaction du PSG après le tirage au sort

Ce jeudi, la Ligue des Champions faisait son grand retour. Du moins pour le tirage de cette désormais nouvelle formule depuis deux saisons. Après deux éditions historiques, le PSG était donc de retour pour la plus belle des Coupes d’Europe. Le club francilien, double tenant du titre, attendait de savoir ses futurs adversaires lors de cette phase de C1. Cette année encore, Paris était logiquement dans le chapeau 1 et représenté par son président Nasser Al-Khelaifi et son directeur sportif Luis Campos du côté de Monaco pour ce tirage.

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De quoi promettre de belles affiches avec la possibilité de tomber sur le Bayern Munich (Allemagne), Real Madrid (Espagne), Liverpool (Angleterre), Inter Milan (Italie), Manchester City (Angleterre), Arsenal (Angleterre), FC Barcelone (Espagne) et Atlético de Madrid (Espagne) dans le chapeau 1. Et on pouvait avoir, comme les deux dernières saisons, un tirage assez relevé pour les Parisiens. Et ça n’a pas loupé une fois de plus. Le PSG a encore hérité d’un tirage intéressant avec des déplacements à Manchester City, à Aston Villa, à Villarreal et Come. Le PSG devra aussi gérer la réception du FC Barcelone, de la Roma, de Galatasaray et du Slovan Bratislava.

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Nasser refuse de parler de triplé

Un très beau programme qui n’a pas manqué de faire réagir Nasser Al-Khelaïfi, présent sur place, évoquant d’abord le FC Barcelone. « Barcelone est une des meilleures équipes du monde, un club historique, a souligné le président parisien. On a un grand respect pour le Barça. C’est un grand match pour eux, nous, les supporters et le monde entier. On est très excité de jouer ce match », a indiqué le président parisien au sujet de cette rivalité qui a pris de l’ampleur ces derniers temps.

Puis, il a enchaîné sur cette possibilité de back to back to back. « C’est la Ligue des champions, la meilleure compétition du monde. Ce n’est jamais facile, on a l’habitude. Il faut être prêt match après match pour aller jusqu’à la fin. C’est magnifique de revenir, tout le monde est motivé. On n’attend ça avec impatience. Il est très tôt pour parler de back to back to back. La saison vient de commencer. Il faut y aller étape par étape jusqu’à la fin, on va y aller doucement, il est très tôt. On travaille. On veut écrire l’histoire, mais commencer doucement », a conclu le dirigeant parisien. Mais nul doute que dans le vestiaire du PSG, on évoque déjà ce fameux triplé et égaler l’exploit du Real Madrid !

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Le tirage du PSG : FC Barcelone (Espagne, domicile), Manchester City (Angleterre, extérieur), AS Roma (Italie, domicile), Aston Villa (Angleterre, extérieur), Villarreal (Espagne, extérieur), Galatasaray (Turquie, domicile), Slovan Bratislava (Slovaquie, domicile), Côme (Italie, extérieur)