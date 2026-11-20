L’incertitude demeure autour de Michael Olise après sa sortie à la mi-temps de la rencontre face à Cologne, ce vendredi soir. Touché en première période à la suite d’un contact avec Tom Krauß, l’international français a suscité l’inquiétude du côté du Bayern Munich, notamment après avoir été aperçu quittant le stade avec des béquilles selon la presse allemande.

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Interrogé sur l’état de santé de son joueur, le directeur sportif bavarois Max Eberl s’est montré prudent : «nous ne le savons pas encore». Le Bayern ne dispose donc pas encore d’informations précises sur la nature et la gravité de la blessure de son ailier, dans l’attente d’en savoir davantage.