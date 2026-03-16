Lille : Olivier Giroud reste flou sur son avenir

Actuellement sous contrat avec le LOSC jusqu’à la fin de la saison, Olivier Giroud a réussi son pari en revenant en France avec un bilan de 9 buts et 1 passe décisive en 36 rencontres, toutes compétitions confondues. À quelques mois de la fin de son contrat avec les Dogues, le Champion du monde 2018 s’est expliqué sur son avenir et n’est pas assuré de rester dans le Nord de la France.

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«Pour l’instant… la discussion avec le club arrivera bientôt. Tant que tu peux jouer et que les conditions sont réunies, il faut en profiter. Maintenant, à voir si le corps suit. On verra. Il n’y a rien de fait. Il faut que toutes les conditions soient réunies, que tout le monde soit confiant, que le club ait des besoins. Il n’y a pas d’option», a-t-il lâché dans un entretien avec RMC, lui qui n’a pas écarté l’idée de devenir consultant télé à l’occasion de la Coupe du monde 2026.