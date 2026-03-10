Khvicha Kvaratskhelia dévoile le joueur du PSG préféré de son fils

Alors que le PSG s’apprête à affronter Chelsea ce mercredi en huitième de finale aller de Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia s’est confié au journal Le Parisien et a évoqué un sujet plus personnel : son fils. L’ailier géorgien a révélé que le petit, âgé d’à peine un an et demi, est déjà passionné de football et connaît même plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain. Il a surtout dévoilé lequel est son favori dans l’effectif parisien… Bradley Barcola.

La suite après cette publicité

« Dès que mon fils croise quelqu’un, il dit : "Papa but, papa but", pour me désigner. Il adore le football. On regarde des albums et il connaît quasiment tous les joueurs du PSG. Barcola est son préféré. Dès qu’il le voit, il répète son nom : "Bacola, Bacola, Bacola…" ». Un clin d’œil amusant quand on sait que les deux joueurs se disputent régulièrement le couloir gauche de l’attaque parisienne. Cette saison, Kvaratskhelia totalise 9 buts et 6 passes décisives, tandis que Bradley Barcola affiche 10 buts et 5 passes décisives.

Vibrez devant le choc PSG - CHELSEA ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.