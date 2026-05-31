L’Europe est ébahie par Luis Enrique, la presse marseillaise réagit au doublé du PSG

Luis Enrique est (encore) au sommet

Petit tour en Espagne où la star du PSG est à l’honneur. On ne parle pas de Dembélé, Doué, Vitinha ou encore Kvaratskhelia mais bien de Luis Enrique. "Le Roi d’Europe" asturien a réédité l’exploit. En trois saisons sur le banc parisien, Luis Enrique vient de gagner sa deuxième Ligue des Champions, la troisième de sa carrière avec celle gagnée en 2015 avec le FC Barcelone. “Lucho, triple champion” placarde le Mundo Deportivo qui salue le technicien espagnol qui a conforté son statut de meilleur entraîneur du monde. "Luis Enrique l’a refait" écrit de son côté le journal AS. Alors peut-être que la presse espagnole est un peu chauvine et qu’elle savoure ce titre du PSG par le biais de Luis Enrique. Mais il est impossible de ne pas voir l’impact énorme qu’a eu cet entraîneur sur l’histoire du club de la capitale, il est même devenu hier soir le coach le plus titré de l’histoire du PSG. En trois ans seulement. Luis Enrique fait l’unanimité, à tel point que Dembélé et Hakimi ont partagé en story Instagram la fameuse phrase du technicien espagnol : “Vous ne pouvez pas comprendre”. Si Luis, on peut et on comprend très bien qu’à l’heure actuelle, vous êtes le meilleur entraîneur du monde et déjà l’un des meilleurs de l’histoire.

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La presse marseillaise digère le sacre parisien

A Marseille, on a appris à voir le PSG gagner et ce succès doit permettre aux supporters de l’OM de ne plus se cacher derrière une Ligue des Champions poussiéreuse gagnée en 1993. Les deux clubs ne jouent pas dans la même cour, tout le monde le sait, et il est temps de se concentrer sur soi-même pour l’OM. La Provence a fait soft : “Le doublé pour le PSG”. Il faut lire le papier pour entrevoir une mini-pique liée aux finances parisiennes : “Ce n’était qu’une question de temps, vu les investissements irréels d’un Qatar en quête de respectabilité depuis 2011”. Une once de jalousie peut-être, même si ce constat est lucide. En revanche, le PSG a réussi à faire en moins de 15 ans ce que Chelsea par exemple a fait en 20 ans.

L’Espagne a choisi son favori pour le Ballon d’Or

Kvhicha Kvaratskhelia est un candidat au Ballon d’Or pour la presse espagnole. Avant de parler de trophée individuel, il faut revenir sur la prestation du Géorgien. Parce que le Kvara exceptionnel contre le Bayern Munich a été bien contenu par la défense d’Arsenal, surtout en première période. Cristhian Mosquera n’a pratiquement rien laissé passer, jusqu’à l’heure de jeu et cette combinaison fatale pour la défense des Gunners. Sur l’une de ses premières incursions dans la surface londonienne, Kvaratskhelia a provoqué un pénalty. On parlait de la faculté d’Ousmane Dembélé à être décisif même dans un match délicat, c’est exactement ce qu’a fait le Géorgien qui n’était pas en train de réaliser la rencontre de sa carrière, mais qui a fait le job au moment opportun pour que Paris égalise. Avec 10 buts et 7 passes décisives sur cette campagne de C1, l’ancien du Napoli est un candidat plus que crédible pour la plus belle des récompenses individuelles.