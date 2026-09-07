Real Madrid : José Mourinho charge déjà l’arbitrage et le VAR

Ce week-end, le Real Madrid a lâché ses premiers points dans sa lutte avec le FC Barcelone en Liga, Battu 1-0 par le Betis, le club merengue compte désormais trois points de retard au classement. Cependant, la Casa Blanca estime avoir été lésée par l’arbitre du match. En effet, Madrid ne comprend toujours pas comment le penalty (raté) de Kylian Mbappé n’a pas été donné à retirer en raison de la présence d’un défenseur sévillan dans la surface avant la tentative du Français. Ce lundi, à la veille du choc de Ligue des Champions face à l’Inter, José Mourinho en a d’ailleurs remis une couche.

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« Nous avons perdu contre le Betis. Nous avons perdu parce que nous n’avons pas su convertir notre jeu offensif en buts. Point. Mais le penalty… Pourquoi n’a-t-il pas été rejoué ? Eh bien, parce que le VAR ne connaît pas le règlement… ou parce qu’il n’a pas voulu. C’est une question à laquelle j’aimerais que les responsables puissent répondre. Pourquoi ? Si l’arbitre du VAR n’a pas demandé à ce que le penalty soit rejoué par ignorance du règlement, il doit rentrer chez lui et en rester là. S’il n’a pas demandé à ce qu’il soit rejoué parce qu’il ne le voulait pas, c’est encore pire. Et puis il y a pire encore : s’il ne connaissait pas le règlement, pourquoi n’a-t-il pas appelé l’arbitre pour le revoir sur l’écran ? C’est un peu étrange. Je veux opter pour l’honnêteté et penser qu’il ne savait pas que le joueur était dans la surface. Je préfère voir les choses ainsi. Mais si c’est le cas, ce n’est pas à l’arbitre de le faire, c’est au VAR. Car dans quelques semaines ou quelques mois, si la même situation se présente, cela se reproduira. Et je tiens à préciser que nous n’avons pas perdu à cause de cela », a-t-il confié.