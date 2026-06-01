Andrès Iniesta devient entraîneur à Dubaï

En 2024, Andrés Iniesta a pris sa retraite des terrains. Depuis la fin de cette aventure riche en émotions pour l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone, Iniesta a passé ses diplômes d’entraîneur. Ce lundi, son premier banc s’est offert à lui et se trouve à Dubaï.

La suite après cette publicité

🦅 Dubai dreams bigger.

And some stories deserve another chapter.

Marhaba, Andrés Iniesta.



دبي دائماً تطمح بشكل أكبر.

وبعض القصص تستحق فصلاً جديداً.



مرحباً، أندريس إنييستا. 🦅@andresiniesta8 pic.twitter.com/tUQqbqQ10n — Gulf United FC (@GulfUnitedFC) June 1, 2026

En effet, le champion du monde 2010 est devenu le coach du Gulf United FC : « Dubaï rêve plus grand. Et certaines histoires méritent un nouveau chapitre. Marhaba, Andrés Iniesta. »