Andrès Iniesta devient entraîneur à Dubaï
1 min.
@Maxppp
En 2024, Andrés Iniesta a pris sa retraite des terrains. Depuis la fin de cette aventure riche en émotions pour l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone, Iniesta a passé ses diplômes d’entraîneur. Ce lundi, son premier banc s’est offert à lui et se trouve à Dubaï.
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🦅 Dubai dreams bigger.— Gulf United FC (@GulfUnitedFC) June 1, 2026
And some stories deserve another chapter.
Marhaba, Andrés Iniesta.
دبي دائماً تطمح بشكل أكبر.
وبعض القصص تستحق فصلاً جديداً.
مرحباً، أندريس إنييستا. 🦅@andresiniesta8 pic.twitter.com/tUQqbqQ10n
En effet, le champion du monde 2010 est devenu le coach du Gulf United FC : « Dubaï rêve plus grand. Et certaines histoires méritent un nouveau chapitre. Marhaba, Andrés Iniesta. »
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