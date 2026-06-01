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Andrès Iniesta devient entraîneur à Dubaï

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Iniesta @Maxppp

En 2024, Andrés Iniesta a pris sa retraite des terrains. Depuis la fin de cette aventure riche en émotions pour l’ancien milieu de terrain du FC Barcelone, Iniesta a passé ses diplômes d’entraîneur. Ce lundi, son premier banc s’est offert à lui et se trouve à Dubaï.

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En effet, le champion du monde 2010 est devenu le coach du Gulf United FC : « Dubaï rêve plus grand. Et certaines histoires méritent un nouveau chapitre. Marhaba, Andrés Iniesta. »

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