Le PSG n’exclut pas de boycotter Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le bras de fer continue. Hier, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé devant les joueurs et a fait passer quelques messages. Ce qui n’a pas perturbé KM7, toujours décidé à aller au bout de ses idées comme l’a révélé AS. Une situation qui ne fait pas les affaires des Parisiens, qui veulent le prolonger ou le vendre si le Français refuse d’étendre son bail.

Ce mercredi, [The Athletic](https://theathletic.com/4691695/2023/07/17/kylian-mbappe-psg-transfer/) explique d’ailleurs que le PSG est limité dans ce dossier. Le média anglais, réputé pour son sérieux, ajoute que les pensionnaires du Parc des Princes n’excluent pas l’option de placer Kylian Mbappé sur le banc afin de le forcer à prendre une décision dans un sens comme dans l’autre. Difficile d’imaginer l’attaquant de 24 ans céder à cette menace.

À lire

JT Foot Mercato : le PSG lance la deuxième phase de son mercato !