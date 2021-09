Manchester City : Pep Guardiola évite le sujet Benjamin Mendy

À la veille du choc entre le Paris Saint-Germain et Manchester City (21 heures) comptant pour la deuxième journée des phases de poules de Ligue des Champions, Pep Guardiola était présent, ce lundi, à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Après avoir répondu aux questions des journalistes concernant la rencontre, le technicien espagnol des Skyblues a fait face au sujet Benjamin Mendy (27 ans) à l'issue de cet échange. Accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle, le joueur français de Manchester City sera ainsi jugé le 24 janvier prochain. Officiellement suspendu par le club mancunien, l'ancien Marseillais se trouve actuellement en détention provisoire.

Questionné sur le sujet, Pep Guardiola a alors fait le choix de rester muet. Après quelques secondes de silence et un rebond effectué par l'attaché de presse du club, le tacticien de City s'est levé, quittant la salle de conférence sans le moindre mot concernant cette affaire. Benjamin Mendy, qui doit encore indiquer à la justice s'il va plaider coupable ou non, avait été placé en détention provisoire fin août à la prison HMP Altcourse de Liverpool et devra donc répondre, en janvier prochain, de ces agressions présumées concernant trois femmes, dont une mineure.

