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Coupe du Monde 2026 : la sortie sur blessure de Saliba

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
William Saliba avec l'équipe de France @Maxppp
France 0-1 Espagne
winamax
1 4.90 N 3.25 2 1.66 bonus 100€

On le savait, William Saliba avait des douleurs au dos suite à la finale de la Ligue des Champions avec le PSG. Mais le staff médical de l’équipe de France et ses premières prestations avaient rassuré tout le monde.

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Mais voilà, c’est en demi-finale face à l’Espagne que cela a craqué. A la 28e minute, il s’est arrêté net, s’est mis au sol et a fait comprendre qu’il ne pouvait plus jouer. Un terrible coup dur pour les Bleus, déjà menés 1-0.

Pub. le - MAJ le
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