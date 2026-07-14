Coupe du Monde 2026 : la sortie sur blessure de Saliba

On le savait, William Saliba avait des douleurs au dos suite à la finale de la Ligue des Champions avec le PSG. Mais le staff médical de l’équipe de France et ses premières prestations avaient rassuré tout le monde.

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Coup dur pour les Bleus… William Saliba est contraint de céder sa place sur blessure. Maxence Lacroix fait son entrée.



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Mais voilà, c’est en demi-finale face à l’Espagne que cela a craqué. A la 28e minute, il s’est arrêté net, s’est mis au sol et a fait comprendre qu’il ne pouvait plus jouer. Un terrible coup dur pour les Bleus, déjà menés 1-0.