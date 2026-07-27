RB Leizpig : le FC Barcelone a tout tenté pour Yan Diomandé

Le FC Barcelone avait également coché le nom de Yan Diomandé parmi ses grandes priorités offensives. Selon la Mundo Deportivo, le club blaugrana s’était renseigné à plusieurs reprises sur la situation du jeune ailier ivoirien du RB Leipzig, notamment grâce aux excellentes relations entretenues avec le club allemand depuis le transfert de Dani Olmo. Des représentants du Barça auraient rencontré l’entourage du joueur en avril puis en mai, alors que Diomandé sortait d’une saison remarquée en Bundesliga avec 13 buts et 10 passes décisives en 36 rencontres.

La suite après cette publicité

Mais le dossier s’est rapidement refermé face aux exigences de Leipzig. Le club allemand, conscient du potentiel immense du joueur de 19 ans, n’était pas disposé à ouvrir la porte à un départ sauf en cas d’offre exceptionnelle dépassant les 100 millions d’euros. Une somme jugée inaccessible par le Barça, qui a finalement privilégié d’autres pistes offensives avant de miser sur Anthony Gordon. Le Real Madrid a depuis bouleversé le marché en passant à l’action avec une proposition estimée autour de 120 millions d’euros, tandis que le PSG, qui avait pourtant trouvé un accord avec le joueur, s’est retiré après avoir refusé de répondre aux demandes du RB Leipzig.