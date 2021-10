Manchester City : prolongation imminente pour Phil Foden

En parallèle de l’important transfert de Jack Grealish, en provenance d’Aston Villa, Manchester City a lancé l’opération blindage cet été. L’objectif étant de prolonger des éléments importants de l’équipe entraînée par Pep Guardiola, à savoir Ruben Dias, John Stones, Raheem Sterling et Phil Foden.

La suite après cette publicité

Les deux défenseurs ont prolongé respectivement jusqu’en 2027 pour le premier et 2026 pour le second. Sterling, sous contrat jusqu’en 2023, aurait des doutes concernant son avenir, pour ce qui est Foden, l’annonce de la signature de son nouveau contrat serait imminente, à en croire les informations de The Telegraph. L’international anglais de 21 ans devrait s’engager jusqu’en 2027 et ainsi devenir l’un des jeunes joueurs les mieux payés au monde.