Mercato OM : les annonces fortes de Dimitri Payet

Une recrue nommée Payet. Cet hiver, l’Olympique de Marseille va devoir trouver des solutions pour compenser la longue blessure d’Amine Harit. Recruter pourrait être une option pour Pablo Longoria, qui a toujours un coup d’avance et de bons tuyaux. Igor Tudor pourrait aussi s’appuyer sur les hommes déjà présents. Parmi eux, on trouve Dimitri Payet. À 35 ans, l’ancien joueur du LOSC a connu un déclassement depuis la prise de fonction du Croate.

Abonné au banc de touche, le footballeur né en 87 s’accroche et ne veut rien lâcher. C’est ce qu’il a encore rappelé ce mercredi lors d’un long entretien accordé à nos confrères de La Provence. Payet a avoué que son temps de jeu n’était pas celui qu’il espérait et qu’il ne savait pas si Igor Tudor lui donnerait plus de minutes durant la deuxième moitié de l’exercice 2022-23. Malgré cela, il reste motivé et prêt à répondre présent lorsque l’on fera appel à lui, tout en précisant qu’il doit encore travailler et s’améliorer individuellement si le coach n’est pas encore convaincu.

Payet veut rester à tout prix

Un discours mature de la part d’un élément qui veut être plus décisif et gagner sa place au sein du onze titulaire de l’Olympique de Marseille. Malgré tout, un départ est toujours possible alors que le mercato ouvre bientôt ses portes et que plusieurs médias ont annoncé que Pablo Longoria n’était pas contre s’en séparer. Mais la réponse de Payet est claire : il ne veut absolument pas partir. Le footballeur, qui veut faire construire une maison dans la cité phocéenne, compte rester coûte que coûte.

« Exactement. Même s’il y a des sollicitations, un peu de tout, j’ai dit et je redis que je ne veux pas partir. Je veux rester ici, terminer ici. Même si c’est compliqué, le challenge est excitant pour les années qui me restent, et je compte bien le relever ». Sous contrat jusqu’en 2024, il ne sait pas quand il va arrêter sa carrière. « C’est le corps qui le dira. Quand on arrive à cet âge, seul le corps peut dire si on peut continuer ou pas. Si j’ai la chance d’être toujours sur le terrain, c’est que le corps répond encore. J’arrive à être performant. Quand tu passes plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain, à un moment donné, il faut savoir s’arrêter. Ce n’est pas quelque chose qui me trotte dans la tête ».

Un avenir à l’OM après la fin de sa carrière ?

Après avoir raccroché les crampons, il pourrait rester, lui qui a une clause de reconversion. « Oui et non. Ça m’arrive d’y penser, mais je sais que tant que je serai sur le terrain, je n’arriverai pas à me lancer. J’ai effectivement une clause qui permet d’avoir une reconversion au sein du club. Il peut y avoir plein de choses à faire pour aider le club, mais aujourd’hui, je suis incapable de vous dire ce que je veux faire et ce que le club compte faire. On en discutera autour d’une table à ce moment-là. Je n’ai pas envie de mélanger les deux. Pour l’instant, je suis encore un joueur ».

Un joueur qui est remonté à bloc et qui est surtout prêt à tout donner pour mouiller le maillot de Marseille. Il en aura peut-être l’occasion demain soir puisque les pensionnaires de l’Orange Vélodrome vont affronter à domicile le Toulouse Football Club lors de la reprise de la Ligue 1. Avec ou sans Dimitri Payet, Igor Tudor a la réponse !