Le Barça prend une énorme décision après les blessures de Lamine Yamal

Lamine Yamal traverse les premières zones de turbulence de sa jeune carrière. Entre polémiques extra sportives, performances en berne et déclarations choc, le prodige du Barça continue de nourrir l’actualité en Espagne. Ses blessures et ses rechutes, fréquentes en ce début de saison, font également grandement parler de l’autre côté des Pyrénées. Depuis plusieurs semaines, l’attaquant de 18 ans traîne une pubalgie qui l’empêche d’être à 100% sur le terrain.

Conscient de l’impact de cette blessure sur ses performances, notamment dans ses changements de rythme et son jeu de feintes, il a quand même décidé de poursuivre son activité, sans passer sur le billard. « On a beaucoup parlé de ma pubalgie, on a dit que j’étais triste, mais tout cela n’était que mensonges », confiait-il ces derniers jours. Selon Sport, le joueur préfère ne pas subir d’intervention chirurgicale "pour le moment", et c’est surtout la douleur qui déterminera la suite dans son esprit. Pour éviter de passer par la case opération, le Barça a d’ailleurs peut-être trouvé la solution.

Le Barça va miser sur un docteur référencé

Comme l’indique Sport ce matin, elle mènerait jusqu’en Finlande. Le club a effectivement pris la décision de faire appel à une vieille connaissance, à savoir le docteur Lempainen. Professionnel reconnu dans le milieu du sport, il avait été sollicité par Barcelone pour opérer Ronald Araujo mais aussi Alejandro Balde ces dernières saisons. En tant que "spécialiste de la pubalgie", c’est lui qui devrait donc être en charge de l’épineux cas Lamine Yamal.

Depuis plusieurs jours, ce médecin référencé des grands clubs est en lien direct avec le staff médical catalan. La priorité est de soulager la douleur par le biais d’une rééducation, et surtout d’éviter l’aggravation de la blessure. Les dirigeants catalans ont insisté sur le fait qu’ils ne comptaient pour le moment pas opérer leur joueur. L’opération ne sera envisagée que si la douleur s’intensifie dans les prochaines semaines.