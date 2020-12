La suite après cette publicité

Expulsé à la 36e minute après avoir donné involontairement un coup de coude à Mbaye Niang, Pape Gueye a cruellement manqué aux siens pour la suite de la rencontre entre Rennes et l'Olympique de Marseille (2-1). Et si André Villas-Boas n'a pas manqué de critiquer l'arbitrage de Clément Turpin, Niang et Julien Stéphan estiment que le carton rouge est amplement justifié.