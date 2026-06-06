Arsenal veut jouer un sale coup au PSG

Il a beau être l’un des grands espoirs du centre de formation, Emmanuel Mbemba ne passera pas professionnel avec le PSG. Cadre des U19 avec qui il a remporté la Coupe Gambardella il y a deux semaines au terme d’une finale renversante contre Montpellier (il était même le capitaine de ce match au Stade de France), le défenseur central de 18 ans risque bien de s’en aller, comme pressenti ces dernières semaines.

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Il a pourtant reçu une proposition de contrat professionnel de la part de son club formateur. Le gaucher est jusqu’en juin sous contrat aspirant mais il attire pas mal de convoitises. Selon les informations du Parisien, c’est vers Arsenal que le jeune joueur de 18 ans pourrait se diriger. Le club anglais l’a observé à plusieurs reprises et lui a même présenté le plan qu’il envisageait avec lui.

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Mbemba ne peut pas encore séjourner sur la durée en Angleterre

Forcément, débarquer au sein de l’équipe vice-championne d’Europe offre des perspectives réjouissantes, surtout si au PSG, le manque de temps de jeu en équipe première au PSG peut être rédhibitoire (Mbemba n’a jamais été convoqué par Luis Enrique). Il y a tout de même un hic pour venir en Angleterre, dont le Brexit a obligé à revoir les règles de visa pour les séjours longue durée.

Le jeune joueur ne dispose pas encore du nombre de points nécessaires pour débarquer sur l’île anglaise du point de vu des autorités. Le récent finaliste de la Youth League ne pourrait donc pas venir tout de suite mais le club anglais a déjà pensé à tout. Il envisage de le prêter dans la foulée en France où des contacts ont déjà été noués. Le Paris FC, intéressé par le profil de Mbemba, pourrait encore jouer sa partition dans ce dossier.