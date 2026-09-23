Commission de discipline : Paris Brunner prend cher, un match pour Timothy Weah

Comme chaque mercredi, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel se réunit pour trancher des situations litigieuses de la dernière journée de championnat. Ainsi, deux joueurs ont vu leur carton jaune être retiré, il s’agit du Troyen Iron Gomis lors du match Angers-Troyes et du Lyonnais Noah Nartey lors d’OL-Rennes.

La suite après cette publicité

Exclu lors du Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, le latéral droit Timothy Weah s’est vu sanctionner d’un match de suspension ferme. Enfin, Christ Makosso (AJ Auxerre) et Djibril Sidibé Le Mans FC se sont vu attribuer un match de suspension suite à un cinquième avertissement. À noter que le directeur sportif de Monaco Thiago Scuro a été suspendu un match pour son comportement lors de Strasbourg-AS Monaco. Durant ce match, Paris Brunner a effectué une célébration mimant un égorgement et a pris une lourde suspension de deux matches et de deux avec sursis.

Les décisions de la commission de discipline

RETRAITS DE CARTON

LIGUE 1 McDONALD’S

5e journée de Ligue 1 McDonald’s : Angers SCO – ESTAC Troyes du samedi 19 septembre 2026.

Avertissement de Iron GOMIS (ESTAC Troyes)

La suite après cette publicité

Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune.

5e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique Lyonnais – Stade Rennais FC du samedi 19 septembre 2026.

Avertissement de Noah NARTEY (Olympique Lyonnais)

La suite après cette publicité

Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 McDONALD’S

Un match de suspension ferme

Timothy WEAH (Olympique de Marseille)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 29 septembre 2026.

La suite après cette publicité

Christ MAKOSSO (AJ Auxerre)

Djibril SIDIBÉ (Le Mans FC)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs de suspension ferme

Donatien GOMIS (EA Guingamp)

Victor MAYELA (USL Dunkerque)

Un match de suspension ferme

Mathieu MION (US Boulogne CO)

Armel ZOHOURI (Stade de Reims)

INCIDENTS

LIGUE 1 McDONALD’S

4ème journée de Ligue McDonald’s : RC Strasbourg Alsace – A.S. Monaco du samedi 12 septembre 2026.

Comportement M. Thiago SCURO, Directeur général de l’AS Monaco à la fin de la rencontre

Un match de suspension avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

4e journée de Ligue 1 McDonald’s : RC Strasbourg Alsace – AS Monaco du samedi 12 septembre 2026.

Comportement de M. Paris BRUNNER, joueur professionnel de l’AS Monaco pendant la rencontre.

Deux matchs de suspension ferme et deux matchs avec sursis.

La suspension prend effet à partir du mardi 29 septembre 2026 à 00h00.

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 2 BKT

6ème journée de Ligue 2 BKT : AS Nancy – Stade de Reims du vendredi 11 septembre 2026.

Comportement des supporters de Nancy : Usage d’engins pyrotechniques.

Fermeture pour deux matchs ferme dont un match par révocation du sursis de la tribune Piantoni du Stade Marcel Picot.

La sanction prend effet immédiatement.