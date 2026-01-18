CAN 2025 : un stadier évacué sur civière pendant les échauffourées !

La finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc a définitivement sombré dans le chaos dans le temps additionnel, marquée par un penalty très contesté, une interruption interminable du jeu et la sortie temporaire des joueurs sénégalais de la pelouse. Une situation explosive qui a totalement fait perdre le contrôle de la rencontre, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes du Stade Prince Moulay Abdallah.

Dans cette confusion générale, un stadier a été violemment pris à partie par des supporters sénégalais entrés sur la pelouse pour protester contre la décision arbitrale. Touché après avoir reçu de nombreux coups de chaise, l’agent de sécurité a dû être évacué sur civière, sous le regard médusé des joueurs et officiels. Un nouvel épisode grave dans une finale déjà marquée par des scènes de tension extrême et des débordements rares à ce niveau de compétition.