Atalanta : Papu Gomez vers le Séville FC

Alors que l’Atalanta cherchait une porte de sortie pour Gomez ces dernières semaines, l’attaquant argentin pourrait s’envoler dès ce week-end vers l’Espagne direction le Séville FC.

Selon les informations de Sky Sports, le Séville FC est proche d'enregistrer l’arrivée de Papa Gomez. Les deux camps sont entrés en contact cette semaine et Monchi, le directeur sportif sévillan, souhaite boucler le deal le plus rapidement. Le club andalou offrirait une somme entre 5 et 6 millions plus des bonus à Atalanta. Il ne reste qu’à trouver un accord sur les bonus, qui seront compris entre un et deux millions. À 33 ans, l’homme aux 60 buts en 254 matches avec l’Atalanta devrait bien découvrir un nouveau championnat.