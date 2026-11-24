Dans sa décision de 53 pages, le Tribunal arbitral du sport (TAS) s’est également penché sur les sanctions disciplinaires infligées aux joueurs et membres du staff sénégalais, dont Pape Thiaw. L’instance basée à Lausanne a rejeté la demande du Maroc visant à alourdir ces sanctions, estimant qu’elle était dépourvue d’objet. Elle a ainsi confirmé les sanctions initialement prononcées par le jury d’appel de la CAF.

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Le TAS a toutefois fermement condamné le comportement des Sénégalais qui avaient temporairement quitté la pelouse pour protester contre une décision arbitrale. L’instance rappelle que cette attitude est contraire à l’esprit du jeu et aux valeurs du football, tout en soulignant la nécessité de dissuader de tels agissements. Elle estime néanmoins que la décision de l’arbitre de reprendre la rencontre devait être respectée.