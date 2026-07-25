Abdukodir Khusanov prolonge avec Manchester City

Abdukodir Khusanov a bel et bien prolongé son contrat avec Manchester City. Arrivé en janvier 2025 en provenance du RC Lens pour 40 M€, le jeune défenseur central prend de l’étoffe au sein du club anglais et s’inscrit dans la durée.

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We're delighted to announce that Abdukodir Khusanov has extended his contract at City until 2031 🩵 — Manchester City (@ManCity) July 25, 2026

«Nous sommes ravis d’annoncer qu’Abdukodir Khusanov a prolongé son contrat avec City jusqu’en 2031», indique le communiqué des Sky Blues. L’Ouzbek de 22 ans, présent à la Coupe du Monde, a donc signé pour deux années supplémentaires.