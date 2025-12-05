Menu Rechercher
D1 Arkema : le PSG écrase l’OM et remporte le Classique

Par Samuel Zemour
1 min.
Ballons de foot @Maxppp
Marseille 1-5 Paris SG

Le Paris Saint‑Germain s’est imposé ce soir face à l’Olympique de Marseille dans le cadre de l’Arkema Première Ligue, en s’imposant sur le score sans appel de 5-1. Dominatrices, les Parisiennes ont rapidement pris le dessus, ouvrant le score tôt grâce à Leuchter (1-0, 7e). Malgré une égalisation marseillaise en deuxième période signée Perret (1-1, 67e), les Parisiennes ont enchaîné les buts grâce à un collectif efficace en fin de match.

Après avoir repris l’avantage grâce à Kanjinga (2-1, 78e), le PSG a fini par creuser l’écart, scellant son succès dans les dernières minutes grâce à des buts de Graziani, Mbock et Morissaint, portant le score à 5-1. Avec cette victoire, le PSG confirme sa supériorité dans ce Classique féminin et revient à égalité de points d’OL Lyonnes. Un résultat lourd pour l’OM, qui peine à la 9e place sur 12.

Pub. le - MAJ le
