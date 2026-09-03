Real Madrid : Raul Asencio sort du silence dans un long communiqué

Raul Asencio vit des mois difficiles au Real Madrid. Sur le terrain, le jeune défenseur central n’a plus la cote. Un temps considéré comme la révélation de la saison 2024/2025 de la Casa Blanca, le joueur de 23 ans n’est plus un titulaire indiscutable. Hors des terrains, il a été impliqué (puis acquitté) dans une affaire de partage de vidéos intimes avec une mineure et récemment, il a été contrôlé avec un taux d’alcool dans le sang quatre fois supérieur au maximum autorisé en Espagne. Ce qui lui a valu 8 mois de retrait de permis et une amende de 14 000€. De quoi lui attirer les foudres de son coach José Mourinho. Ce soir, le Merengue a décidé de sortir du silence dans un communiqué publié sur son compte Instagram.

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« Aujourd’hui, après une longue période de silence et après avoir respecté une procédure judiciaire en laquelle j’ai toujours eu confiance, je peux dire que j’ai été ACQUITTÉ. Et je pense que le moment est venu de dire quelques mots. Au cours de ces derniers mois, j’ai traversé une période difficile et, parfois, j’ai dû constater que des informations et des opinions me concernant étaient publiées avant même que la justice ne se soit prononcée. Je comprends et je respecte le travail des médias lorsqu’il s’agit d’informer et d’exprimer des opinions, mais je pense également qu’il est important de rappeler que derrière chaque actualité se cachent une personne et une famille qui subissent les conséquences de tout ce qui est publié. J’ai toujours eu confiance dans le fait que la justice finirait par remettre les choses à leur place. Aujourd’hui, il existe une décision de justice qui parle d’elle-même, et je l’accueille sereinement, avec la satisfaction de pouvoir tourner la page sur une période qui a été très importante pour moi. Je ne veux pas retenir le bruit médiatique ni les moments difficiles. Je préfère garder en mémoire le soutien des personnes qui ont été à mes côtés et qui m’ont fait confiance pendant tout ce temps. Je tiens à remercier du fond du cœur ma famille, mes amis, mon agent, mes avocats et toutes les personnes qui m’ont accompagné et m’ont donné de la force quand j’en avais le plus besoin. Je tiens également à remercier le Real Madrid et toutes les personnes du club qui m’ont témoigné leur confiance et m’ont permis de continuer à travailler, à progresser et à profiter de ce que j’aime par-dessus tout : jouer au football. Tout au long de cette épreuve, j’ai essayé de rester en retrait, de travailler et d’aller de l’avant. Aujourd’hui, je peux le faire avec la sérénité de savoir que j’ai toujours cru en la vérité. À ceux qui ont parlé de moi ces derniers mois, je demande simplement que, maintenant que la justice s’est prononcée, cette partie de l’histoire puisse également être racontée avec la même attention. Je ne veux pas entrer dans la polémique ni regarder en arrière. Je souhaite tourner cette page avec respect, la tête haute et avec une grande envie d’aller de l’avant. Je tiens également à évoquer un incident lié à un contrôle d’alcoolémie. Je regrette profondément ce qui s’est passé et j’assume pleinement mes responsabilités. Cette expérience m’a servi de leçon et je suis convaincu que cela ne se reproduira plus. Je veux désormais aller de l’avant, continuer à travailler, continuer à progresser et me concentrer sur ce que j’aime par-dessus tout : jouer au football. C’est à mon tour de prendre la parole. Et je suis tout à fait d’accord avec mon entraîneur : non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Hala Madrid. Que personne n’ait le moindre doute ».