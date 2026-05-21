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Angleterre : Phil Foden pas dans la liste pour la Coupe du Monde

Par Jordan Pardon
1 min.
Phil Foden sous les couleurs de Manchester City @Maxppp

Comme lors de chaque grande compétition internationale, les sélectionneurs n’ont pas d’autre choix que de laisser certains joueurs au bord de la route. Harry Maguire l’a appris à ses dépens dans l’après-midi, puisque le défenseur de Manchester United n’a pas été retenu par Thomas Tuchel, lequel dévoilera officiellement sa liste pour le Mondial ce jeudi.

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Il ne sera pas le seul grand absent du côté de l’Angleterre, puisque Phil Foden a également été écarté d’après la BBC. Auteur de 49 matchs cette saison (10 buts, 7 passes décisives), le joueur de Manchester City a vu son statut se fragiliser en club au cours des dernières semaines. Thomas Tuchel a donc privilégié d’autres profils, et devrait également se passer de Fikayo Tomori et Luke Shaw, d’après les dernières informations.

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