Angleterre : Phil Foden pas dans la liste pour la Coupe du Monde

Comme lors de chaque grande compétition internationale, les sélectionneurs n’ont pas d’autre choix que de laisser certains joueurs au bord de la route. Harry Maguire l’a appris à ses dépens dans l’après-midi, puisque le défenseur de Manchester United n’a pas été retenu par Thomas Tuchel, lequel dévoilera officiellement sa liste pour le Mondial ce jeudi.

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Il ne sera pas le seul grand absent du côté de l’Angleterre, puisque Phil Foden a également été écarté d’après la BBC. Auteur de 49 matchs cette saison (10 buts, 7 passes décisives), le joueur de Manchester City a vu son statut se fragiliser en club au cours des dernières semaines. Thomas Tuchel a donc privilégié d’autres profils, et devrait également se passer de Fikayo Tomori et Luke Shaw, d’après les dernières informations.