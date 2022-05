Manchester United : Erik ten Hag a tranché pour l'avenir de CR7 !

La suite après cette publicité

«C'est quelque chose dont nous devrions parler entre nous. Erik ten Hag, le conseil d'administration et moi-même. Cristiano a encore un an de contrat, il est également important de voir et de découvrir ce qu'il veut faire, s’il veut rester. Mais, encore une fois, je n'ai pas pu parler avec Erik jusqu'à présent et par conséquent, cela n'a pas de sens d'en parler maintenant». Ces mots, ce sont ceux de Ralf Rangnick, récemment interrogé au sujet de l'avenir de CR7 du côté d'Old Trafford. Un discours mêlant prudence et incertitude mais qui pourrait rapidement prendre une tournure bien différente à en croire les dernières informations de la presse anglaise.

Dans cette optique, The Telegraph révèle, ce vendredi, que le futur manager de Manchester United, Erik ten Hag, compte bel et bien sur Cristiano Ronaldo pour reconstruire un club compétitif. Celui qui assurera la suite de Ralf Rangnick à la tête des Red Devils estime, en ce sens, qu’il serait stupide de ne pas retenir l’attaquant lusitanien, qui a encore un an de contrat et dont les buts ont porté United tout au long d'une saison extrêmement compliquée sur le plan collectif.

Erik ten Hag veut construire autour de CR7 !

Auteur d'un incroyable come-back au Royaume de Sa Majesté, douze années après avoir rejoint le Real Madrid, le Portugais, quintuple Ballon d'Or et couronné de nombreux titres et succès, n'a, en effet, pas changé la donne. Meilleur buteur des Red Devils avec 24 buts en 38 matches toutes compétitions confondues (3 assists), CR7 n'a malheureusement pas pu empêcher la nouvelle saison vierge des Mancuniens, pointant actuellement à la sixième place de Premier League. À 37 ans, l'international portugais (186 sélections, 115 buts) reste pourtant un joueur de classe mondiale capable de changer le cours d'un match à lui seul. Et ça, Erik ten Hag le sait.

Impressionné par la façon dont Ronaldo a tenté de porter la formation mancunienne dans l’adversité, le technicien batave n'a aucune intention de se séparer de lui. Le quotidien britannique précise d'ailleurs que Ronaldo sera l’un des premiers joueurs avec qui Ten Hag parlera à son arrivée à Old Trafford. Dans ce sens, et malgré la profonde reconstruction du club qui semble se profiler l'été prochain, l'ancien coach de l'Ajax a d'ores et déjà fait savoir que CR7 continuera d'occuper un rôle clé à Manchester. Désireux d'en tirer le meilleur profit, Erik ten Hag réfléchit également à l'utilisation de l'ex-attaquant des Merengues.

L’entraîneur hollandais n’est ainsi pas opposé à la construction de son effectif autour de Ronaldo. Une place de premier choix pour le Portugais qui n'empêche pas le futur coach des Red Devils de prendre en considération les 37 printemps de sa star. Dès lors, Ten Hag pourrait également prévenir CR7 de son intention de l'utiliser avec précaution afin de préserver au maximum sa santé et ainsi d'en tirer le meilleur rendement. Reste alors à savoir comment Ronaldo, compétiteur hors-pair, accueillera cette nouvelle de ne pas débuter chaque rencontre ? Une chose est sûre, c'est avec King CR7 que coach Ten Hag veut débuter son aventure à Old Trafford.