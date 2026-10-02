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Un international portugais sous-entend qu’il a l’interdiction de parler de Ronaldo

Par Jordan Pardon
1 min.

Au Portugal, chaque mot prononcé sur le cas Ronaldo est désormais scruté et soigneusement pesé. Le quintuple Ballon d’Or a quitté la sélection portugaise mercredi soir en raison de profonds désaccords avec le sélectionneur Jorge Jesus, et il est prévu qu’il donne prochainement les raisons de ce départ soudain. En attendant, ses coéquipiers n’ont pas pu esquiver les questions à son sujet, hier soir, après leur victoire face au Danemark (2-4).

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Renato Veiga, joueur de Villarreal, a d’ailleurs laissé entendre qu’il avait l’interdiction de parler de cette affaire, probablement soumis aux consignes de la Fédération. «Je suis très proche de Cris. Il sait toute l’affection que je lui porte mais j’ai reçu des indications pour ne pas parler de ce sujet», a-t-il indiqué avant d’être relancé par un autre journaliste. «Je ne peux pas», a-t-il conclu.

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