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Eyüspor : Estoril tente tout pour attirer Charles-André Raux-Yao

Par Alexandre Gonçalves - Valentin Feuillette
1 min.
Charles André Raux Yao @Maxppp

Selon nos informations, Estoril est passé à l’action pour Charles-André Raux-Yao. Le club portugais a transmis une offre à Eyüpspor pour tenter de s’attacher les services du milieu français de 24 ans, arrivé en Turquie en janvier dernier. Une proposition qui a toutefois été refusée par le club stambouliote, qui ne souhaite pas laisser partir son joueur dans ces conditions.

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Raux-Yao reste actuellement lié à Eyüpspor jusqu’en juin 2028. Le dossier reste donc ouvert à ce stade, alors que des intérêts existent également autour du joueur en Israël. Estoril devra désormais revenir avec une nouvelle proposition s’il souhaite convaincre Eyüpspor de revoir sa position dans les dernières heures du mercato.

Pub. le - MAJ le
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