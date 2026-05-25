RC Lens : Pierre Sage laisse planer le doute sur son avenir

Après une seule saison à Lens, Pierre Sage est déjà rentré dans l’histoire du club en lui permettant de remporter sa première Coupe de France vendredi dernier face à Nice (3-1). Pourtant, malgré cette belle cuvée, l’avenir de l’ancien coach de l’OL sur le banc des Sang et Or s’inscrit actuellement en pointillés. Invité de l’émission L’After Foot sur RMC, le technicien de 47 ans a soufflé le chaud et le froid concernant la suite de son aventure dans l’Artois.

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S’il ne cache pas son attachement au club et sa volonté première de poursuivre le travail entamé, ses déclarations laissent entrevoir un été mouvementé : « l’idée est bien évidemment de rester et de continuer ce beau projet, mais je vous avoue qu’aujourd’hui, il y a quand même pas mal de choses qui bougent et des questions se posent, mais dans l’absolu, on est sur une grosse tendance lensoise quand même. » Vous l’aurez compris, rien n’est gravé dans le marbre concernant l’avenir de Pierre Sage à Lens.