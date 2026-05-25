Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

RC Lens : Pierre Sage laisse planer le doute sur son avenir

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Pierre Sage @Maxppp

Après une seule saison à Lens, Pierre Sage est déjà rentré dans l’histoire du club en lui permettant de remporter sa première Coupe de France vendredi dernier face à Nice (3-1). Pourtant, malgré cette belle cuvée, l’avenir de l’ancien coach de l’OL sur le banc des Sang et Or s’inscrit actuellement en pointillés. Invité de l’émission L’After Foot sur RMC, le technicien de 47 ans a soufflé le chaud et le froid concernant la suite de son aventure dans l’Artois.

La suite après cette publicité
After Foot RMC
🗣️👀 Pierre Sage : "L'idée est de rester à Lens mais on ne peut jamais être sûr à 100%. Je vous avoue qu'il y a des choses qui bougent aujourd'hui et des questions se posent. Il y a déjà une réflexion de ma part en ce moment même si ma volonté est de rester à Lens."
Voir sur X

S’il ne cache pas son attachement au club et sa volonté première de poursuivre le travail entamé, ses déclarations laissent entrevoir un été mouvementé : « l’idée est bien évidemment de rester et de continuer ce beau projet, mais je vous avoue qu’aujourd’hui, il y a quand même pas mal de choses qui bougent et des questions se posent, mais dans l’absolu, on est sur une grosse tendance lensoise quand même. » Vous l’aurez compris, rien n’est gravé dans le marbre concernant l’avenir de Pierre Sage à Lens.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
Pierre Sage

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
Pierre Sage Pierre Sage
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier