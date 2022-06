MJLS Formation, la nouvelle formation qui prépare au métier d'agent

Ils seront encore sur le pont cet été. Ils ? Ce sont les agents de footballeurs. Des femmes ou des hommes de l'ombre qui s'activent notamment pour défendre les intérêts de leurs clients et négocier au mieux avec les clubs. Un métier de plus en plus prisé mais qui demande certaines compétences. Des compétences que la formation MJLS (Master Just Legal Sport) vous offre la possibilité d'acquérir. Pour cela, deux options sont possibles. Une formation à distance en e-learning et une autre sur place à Paris ou Dubai (session extraordinaire). Et en plus de préparer les candidats au fameux examen d'agent, cet apprentissage inédit propose de former au métier d'agent avec la mise en place de cours de scouting, de communication et en négociation. Le tout en étant accompagné d'une vingtaine d'intervenants, véritables pointures dans le milieu du football en France et en Europe. Ainsi, les élèves seront épaulés par des joueurs, des entraîneurs, des directeurs sportifs et de très grands agents de joueur qui viendront partager leurs expériences. Le milieu de l'équipe de France et de Tottenham, Tanguy Ndombele sera d'ailleurs le parrain de la première session.

De quoi permettre aux futurs agents d'être prêts et complétement formés une fois qu'ils auront leur diplôme en poche comme cela est expliqué sur le site officiel de la MJLS. «Dans un marché en constante évolution, trouver le bon métier et un programme de formation adapté peut sembler une tâche impossible. Intégrez une formation auprès de MJLS Formation, nos fondateurs sont parmi les meilleurs professionnels du milieu. Chez MJLS Formation, nous sommes engagés à offrir un enseignement de la plus grande qualité, axé sur l'encadrement, l'innovation et des compétences poussées. Notre programme est souple et nos professeurs comptent parmi les meilleurs de leur domaine. Alors, si vous êtes prêt à retrousser vos manches pour apprendre un nouveau métier, contactez-nous dès aujourd'hui.» Toutes les informations sur la formation sont à retrouver ici.