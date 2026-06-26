Coupe du Monde 2026 : Kylian Mbappé et Erling Haaland se rendent coup pour coup

La suite après cette publicité

C’est le rendez-vous que toute la planète football attendait dans cette phase de poules de la Coupe du Monde 2026. Déjà qualifiées pour les seizièmes de finale après avoir survolé leurs deux premiers matchs, l’Équipe de France et la Norvège s’affrontent pour s’offrir la première place du groupe I. Les dynamiques offensives des deux nations sont tout simplement terrifiantes : les Scandinaves ont inscrit 7 buts (4-1 face à l’Irak, 3-2 contre le Sénégal) tandis que les Bleus en comptent 6 à leur actif.

Pour ce choc, le contexte est très particulier du côté tricolore. Endeuillé par le décès de sa maman, Didier Deschamps a dû rentrer en France. C’est son fidèle adjoint, Guy Stéphan, qui prendra place sur le banc avec un groupe uni et ultra-motivé à l’idée de l’emporter pour son sélectionneur. Comme souvent lors des troisièmes matchs de poule, un large turnover est attendu. William Saliba devrait souffler pour ménager son dos, offrant une titularisation à Maxence Lacroix aux côtés d’Upamecano, tandis qu’Aurélien Tchouaméni et Désiré Doué effectuent leur retour dans le onze. Côté norvégien, la superbe génération d’Erling Haaland aborde ce match sans la moindre pression. Le "Cyborg" de Manchester City a d’ailleurs annoncé qu’il prenait cette rencontre comme un simple bonus. Privé de Ryerson blessé, le sélectionneur Stale Solbakken pourrait lui aussi faire largement tourner son rideau défensif, tout en s’appuyant sur son armada offensive.

La suite après cette publicité

Pour vibrer devant ce match de la Coupe du Monde, Winamax sort le grand jeu avec des offres de bienvenue exceptionnelles ! Pas le temps de discuter : votre premier pari est remboursé CASH s’il est perdant (jusqu’à 100 €) ! Vous pouvez retirer cet argent immédiatement. En plus, un bonus poker (jusqu’à 250 €) vous attend. Winamax rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !*

Pour célébrer ce choc des buteurs, Winamax sort le grand jeu avec une offre exclusive BOOSTX10 valable uniquement sur cette rencontre et sur la cote : victoire de la France face à la Norvège ou match nul coté à 1,20. Grâce à notre offre de bienvenue exceptionnelle proposée exclusivement sur ce pari "France ou nul", bénéficiez d’un multiplicateur x10 sur ton premier ticket. Un premier dépôt de 10 € seulement vous rendra éligible à l’offre, et c’est aussi le montant maximum que vous pourrez miser sur ce prono boosté. Ainsi, si vous placez vos 10 € sur cette double chance et que la France ne perd pas, votre cote passe magiquement de 1,20 à 12,00 et tu remportes 120 € de Freebets !

La suite après cette publicité

Winamax rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !*

Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match France-Norvège, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé et Erling Haaland marquent, cote à 4,20

C’est le duel à distance entre les deux meilleurs attaquants de la planète, et ils marchent tous les deux sur l’eau dans ce Mondial avec déjà 4 réalisations chacun au compteur. Erling Haaland reste sur deux doublés consécutifs et compte bien profiter des moindres largesses de la charnière française. En face, Kylian Mbappé affole lui aussi les compteurs avec deux doublés et n’est plus qu’à deux unités du record historique de buts en Coupe du Monde détenu par Leo Messi. Face à deux arrière-gardes remaniées pour l’occasion, voir les deux stars faire trembler les filets est un scénario hautement probable. La cote à 4,20 est un cadeau de choix.

La France gagne, Kylian Mbappé marque et Michael Olise est décisif, cote à 3,10

Même si l’Équipe de France a historiquement tendance à lever le pied lors du troisième match de poule, le supplément d’âme lié à l’absence de Didier Deschamps va pousser les Bleus à chercher la victoire. Le réservoir de talents tricolores reste largement supérieur à celui de la Norvège, surtout si cette dernière fait tourner ses cadres. Le capitaine Kylian Mbappé (4 buts au compteur en deux matches) sera l’arme fatale, parfaitement épaulé par le magicien du Bayern Munich, Michael Olise, auteur d’un début de tournoi stratosphérique avec déjà 3 passes décisives. Ce pari combiné très sexy à 3,10 met en avant la supériorité technique des Bleus.

La France gagne ou fait match nul, cote à 1,20

Si vous cherchez la sécurité absolue, la double chance en faveur des Bleus s’impose. La France a remporté 7 de ses 8 derniers matchs et n’a besoin que d’un score de parité pour verrouiller définitivement sa première place. Solides et rassurés par leur clean-sheet face à l’Irak, les partenaires de Mike Maignan ont toutes les cartes en main pour ne pas perdre ce match face à une équipe norvégienne qui va se découvrir pour tenter de l’emporter. Et n’oubliez pas, c’est également la cote BoostX10 qui va vous permettre de remporter 120 € de Freebets avec seulement 10 € de mise. Un coup parfait, sans grand risque, pour faire sauter la banque immédiatement.

Comment profiter de cette offre exclusive BOOSTX10 ?

Pour tenter votre chance dans ce Mondial sans aucune pression et sécuriser cette offre exceptionnelle, voici la marche à suivre :

Créez votre compte Winamax en quelques clics par le biais du lien BOOSTX10 .

. Effectuez votre premier dépôt à hauteur de 10 € minimum (vous pouvez mettre plus mais vous ne pourrez bénéficier de l’offre qu’à hauteur de 10 €)

Placez votre 1er pari sportif sur la cote la double chance en faveur des Bleus "victoire de la France ou match nul", jusqu’à 10 €

exemple : Si la France ne perd pas ce vendredi soir face à la Norvège, vous encaissez vos gains (120€ pour une mise de 10€) .

. En parallèle, profitez de votre bonus poker à hauteur de votre dépôt (jusqu’à 250 €).

Ne restez pas sur la touche durant ce Mondial 2026. Rejoignez Winamax dès maintenant et vivez le grand frisson en toute sécurité !

*offre valable pour toute première inscription

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…

retrouvez des conseils sur www.joueurs-info-service.fr/ ou appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).

+18 : les jeux d’argent et de hasard sont interdits aux mineurs.