Le joli cadeau de Georgina Rodriguez à la femme de Lionel Messi
Alors que la rivalité sportive entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi continue toujours autant d’alimenter les débats dans le monde du football, notamment à l’occasion de cette Coupe du Monde 2026. Toutefois, leurs proches semblent bien loin de ces oppositions. Georgina Rodríguez, compagne du Portugais, a récemment envoyé plusieurs pièces de sa nouvelle marque de vêtements Mimoa à Antonela Roccuzzo, épouse de l’Argentin, illustrant une relation cordiale malgré l’éternelle comparaison entre les deux légendes.
Antonela Roccuzzo agradeció en sus redes el regalo de Georgina Rodríguez 📲🎁— Diario Olé (@DiarioOle) July 6, 2026
👌 La pareja de Cristiano Ronaldo le envió un presente con productos de su nueva marca de loungewear
💬 "Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo", escribió… pic.twitter.com/JarAjnur80
Ce geste intervient alors que Georgina poursuit le développement de son projet dans l’univers de la mode et du lifestyle avec sa nouvelle marque. De son côté, Antonela Roccuzzo a d’ailleurs répondu au cadeau reçu en partageant les articles sur ses réseaux sociaux : « merci beaucoup Georgina Rodríguez. Tout est magnifique. Je te souhaite tout le succès du monde », preuve que les tensions souvent imagées et même fantasmées autour de la rivalité Ronaldo-Messi ne concernent pas leurs familles.
En savoir plus sur
« Ce match était clairement truqué » : l’Égypte crie au scandale d’arbitrage après la remontada de l’Argentine !
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Équipe de France : la sénatrice Celeste Amarilla tire encore à boulets rouges sur Kylian Mbappé et la France !
Explorer