Le joli cadeau de Georgina Rodriguez à la femme de Lionel Messi

Alors que la rivalité sportive entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi continue toujours autant d’alimenter les débats dans le monde du football, notamment à l’occasion de cette Coupe du Monde 2026. Toutefois, leurs proches semblent bien loin de ces oppositions. Georgina Rodríguez, compagne du Portugais, a récemment envoyé plusieurs pièces de sa nouvelle marque de vêtements Mimoa à Antonela Roccuzzo, épouse de l’Argentin, illustrant une relation cordiale malgré l’éternelle comparaison entre les deux légendes.

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Antonela Roccuzzo agradeció en sus redes el regalo de Georgina Rodríguez 📲🎁



👌 La pareja de Cristiano Ronaldo le envió un presente con productos de su nueva marca de loungewear



💬 "Muchas gracias, Georgina Rodríguez. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo", escribió… pic.twitter.com/JarAjnur80 — Diario Olé (@DiarioOle) July 6, 2026

Ce geste intervient alors que Georgina poursuit le développement de son projet dans l’univers de la mode et du lifestyle avec sa nouvelle marque. De son côté, Antonela Roccuzzo a d’ailleurs répondu au cadeau reçu en partageant les articles sur ses réseaux sociaux : « merci beaucoup Georgina Rodríguez. Tout est magnifique. Je te souhaite tout le succès du monde », preuve que les tensions souvent imagées et même fantasmées autour de la rivalité Ronaldo-Messi ne concernent pas leurs familles.