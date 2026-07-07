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Coupe du Monde

Le joli cadeau de Georgina Rodriguez à la femme de Lionel Messi

Par Allan Brevi
1 min.
Georgina @Maxppp

Alors que la rivalité sportive entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi continue toujours autant d’alimenter les débats dans le monde du football, notamment à l’occasion de cette Coupe du Monde 2026. Toutefois, leurs proches semblent bien loin de ces oppositions. Georgina Rodríguez, compagne du Portugais, a récemment envoyé plusieurs pièces de sa nouvelle marque de vêtements Mimoa à Antonela Roccuzzo, épouse de l’Argentin, illustrant une relation cordiale malgré l’éternelle comparaison entre les deux légendes.

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Ce geste intervient alors que Georgina poursuit le développement de son projet dans l’univers de la mode et du lifestyle avec sa nouvelle marque. De son côté, Antonela Roccuzzo a d’ailleurs répondu au cadeau reçu en partageant les articles sur ses réseaux sociaux : « merci beaucoup Georgina Rodríguez. Tout est magnifique. Je te souhaite tout le succès du monde », preuve que les tensions souvent imagées et même fantasmées autour de la rivalité Ronaldo-Messi ne concernent pas leurs familles.

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