Leicester - MU : les compositions officielles

La huitième journée de Premier League offre un choc entre Leicester et Manchester United. A domicile, les Foxes optent pour un 3-5-2 avec Kasper Schmeichel comme dernier rempart. Daniel Amartey, Jonny Evans et Çaglar forment la défense tandis que Ricardo Pereira et Timothy Castagne évoluent en tant que pistons. Le double pivot est assuré par Boubakary Soumaré et Youri Tielemans. Devant, Kelechi Iheanacho et Jamie Vardy sont associés avec James Maddison comme principal soutien.

La suite après cette publicité

De son côté, Manchester United s'articule en 4-2-3-1 avec David De Gea dans les cages. Devant lui, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire et Luke Shaw sont positionnés en défense. Nemanja Matic et Paul Pogba se retrouvent dans un double pivot. Seul en pointe, Cristiano Ronaldo est soutenu par Mason Greenwood, Bruno Fernandes et Jadon Sancho.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Leicester : Schmeichel - Amartey, Evans, Söyüncü - Pereira, Soumaré, Tielemans, Castagne - Maddison - Iheanacho, Vardy

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Matic, Pogba - Greenwood, Fernandes, Sancho - Ronaldo