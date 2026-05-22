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Ligue 1

Mathieu Bodmer réagit aux rumeurs

Par Maxime Barbaud
1 min.
Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre. @Maxppp

Le départ de Mathieu Bodmer au Havre fait du bruit. En désaccord avec le propriétaire Blue Crow, et malgré les bons résultats obtenus ces dernières saisons avec des moyens très limités, le futur ex-directeur sportif est en train de faire ses valises. Nous vous l’annoncions dès la fin avril, le dirigeant est proche de s’engager à Caen en Ligue 3, sous la houlette de la famille Mbappé. Il a tenu à tempérer un peu les choses auprès de L’Équipe.

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«Je n’ai signé nulle part. Je dois d’abord gérer mon départ du Havre et je suis parti voir ma famille. Je discute avec des clubs, mais rien n’est signé», assure celui qui a été formé au Stade Malherbe de Caen. «Il y a des choses que j’ai du mal à accepter en interne, donc j’ai pris la décision d’arrêter et on verra ce qu’il se passera ensuite», poursuit le dirigeant de 43 ans.

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