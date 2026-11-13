Paris FC : un cador européen piste Patrick Zabi "La Magie"

Transféré de Reims au Paris FC pour 25 millions d’euros cet été, Patrick Zabi n’a pas encore totalement trouvé sa place dans son nouveau club. Le milieu ivoirien de 20 ans démarre généralement les rencontres sur le banc, et il attend toujours de se voir offrir sa première titularisation en Ligue 1 cette saison (8 entrées en jeu, 1 passe décisive).

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Pour autant, son profil reste suivi à l’étranger, et particulièrement en Italie. Comme l’explique la Gazzetta dello Sport, Naples s’intéresse au joueur du Paris FC, dont les qualités seraient très appréciées en interne. Le club italien apprécie la Ligue 1 et suivrait aussi Mamadou Coulibaly de Monaco. L’ancien Marseillais Darryl Bakola fait aussi partie des pistes citées.