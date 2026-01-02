Menu Rechercher
Le Maroc pressenti pour organiser la Coupe du Monde des Clubs 2029

Moulay Abdellah Stade Maroc CAN @Maxppp

Déjà hôte de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le Maroc pourrait organiser une nouvelle compétition continentale d’ici les prochaines années. Selon le média marocain Le Desk, le Royaume chérifien est pressenti pour l’organisation de la Coupe du Monde des Clubs 2029.

Si la décision de la FIFA est encore attendue, elle pourrait toutefois marquer une nouvelle réussite pour le Maroc, à un an seulement de la Coupe du monde 2030 qu’il coorganisera avec l’Espagne et le Portugal. Au-delà de l’enjeu économique, cette nomination confirmait également la nouvelle place prise par le Maroc dans le football mondial.

