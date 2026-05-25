Gennaro Gattuso a retrouvé un club, Maurizio Sarri aussi !

À 48 ans, Gennaro Gattuso est toujours au chômage depuis son choix de quitter son poste de sélectionneur national après le fiasco italien lors des barrages pour la Coupe du Monde. Cependant, l’ancien milieu de terrain va vite reprendre du service. Plus tôt dans la journée, son nom a été cité par la presse transalpine comme candidat potentiel à la succession de Maurizio Sarri à la tête de la Lazio.

La suite après cette publicité

Cet après-midi, les choses semblent être allées vite. Le journaliste mercato Matteo Moretto annonce que l’affaire est conclue entre Gattuso et la Lazio. À noter toutefois qu’aucun détail contractuel n’a été précisé. Enfin, Moretto précise que Sarri devrait rebondir à l’Atalanta. Le futur ex-coach de la Lazio se serait mis d’accord avec la Dea sur les bases d’un contrat de trois ans.