«Mao est vénéré et on le respecte» : la Liga n’arrive pas à éteindre la polémique de Kylian Mbappé en Chine

La polémique autour de Kylian Mbappé et de la Chine continue de peser sur le football espagnol près d’une semaine après le début du scandale. Après avoir réagi à un montage humoristique le représentant avec le corps de Mao Zedong, l’attaquant du Real Madrid avait qualifié indirectement l’ancien dirigeant chinois de dictateur sans donner son nom. Une séquence qui a déclenché une vive indignation dans le pays, poussant plusieurs marques à rompre leurs partenariats avec le Français. Le joueur français avait présenté ses excuses, suivi par le Real Madrid, qui a également publié un communiqué sur ses réseaux sociaux chinois pour tenter d’apaiser la situation. Mais les conséquences ne se limitent plus à l’image de la star madrilène.

La suite après cette publicité

La Liga a, elle aussi, été touchée par les retombées de cette affaire. Javier Tebas a révélé que les deux rencontres diffusées en clair chaque journée n’étaient plus proposées en Chine. Les matchs restaient accessibles sur les chaînes payantes, à l’exception de ceux du Real Madrid. La rencontre face au Racing Santander, disputée ce week-end, n’a ainsi pas été retransmise dans le pays. Le patron du championnat espagnol estime que cette situation pourrait représenter jusqu’à 10 millions d’euros de pertes en droits télévisés. Un manque à gagner qui s’ajoute aux inquiétudes concernant les sponsors et les événements organisés sur le marché chinois.

Tebas déterminé à éteindre l’incendie

Présent au forum World in Progress à Barcelone, le président de la Liga est revenu sur cette crise lors d’un échange avec plusieurs journalistes. Le dirigeant espagnol a expliqué suivre attentivement l’évolution de la situation et maintenir le contact avec les autorités chinoises. Il espère parvenir à une sortie de crise rapide, alors que la compétition cherche à préserver les relations commerciales développées depuis plusieurs années dans le pays. «Je fais tout mon possible pour résoudre la situation. Je crois que ce conflit peut être réglé avec le temps et grâce aux contacts et aux liens que nous tissons avec la Chine depuis longtemps. Je suis conseiller auprès de la Super League chinoise, nous avons de nombreux contacts commerciaux et financiers, et nous sommes sur le point d’ouvrir une filiale à Shanghai. Le FC Barcelone entretient également d’excellentes relations avec la Chine», a-t-il déclaré en précisant que «la géopolitique des peuples ne peut jamais aller au-delà de la géopolitique des États ».

La suite après cette publicité

Dans la suite de son propos, Javier Tebas a également défendu la réaction de son institution, qui avait rapidement présenté ses excuses au peuple chinois après les propos de Mbappé. Le patron de la Liga a évoqué la sensibilité particulière entourant la figure de Mao Zedong en Chine et la nécessité de tenir compte du contexte culturel local. «Mao est vénéré en Chine, et on le respecte. Tenir de tels propos était une offense que nous avons tenté de minimiser. La Liga a immédiatement présenté ses excuses, et nous attendons maintenant que la situation se calme. Je suis en contact permanent avec les autorités chinoises, à Madrid comme à Pékin, afin de régler ce problème au plus vite», a ajouté le dirigeant espagnol. Une nouvelle prise de parole qui témoigne de sa volonté de calmer les tensions et de permettre au championnat espagnol de retrouver une situation normale sur ce marché stratégique.