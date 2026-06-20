CdM 2026 : Raphinha sort sur blessure contre Haïti

Critiqué la semaine dernière pour son match décevant contre le Maroc (1-1), Raphinha voulait réagir contre Haïti. Alors que le Brésil menait 2-0 à la 40e minute, Raphinha a vu son match tournait à la catastrophe avec une sortie sur blessure.

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Indiquant une blessure musculaire, il a cédé sa place à Rayan. Un coup dur pour lui qui sème le doute sur son retour au cours du tournoi. Au cours de la rencontre, il avait marqué avant que son but soit refusé pour hors-jeu.