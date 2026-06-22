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France-Irak : le stade évacué, la mi-temps prolongée !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
France 3-0 Irak
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1 1.07 N 13.0 2 22.0 bonus 100€

Ce qui était redouté est en train d’arriver à Philadelphie ! En effet, alors que la pluie a fait son apparition au cours de la première période, la mi-temps est le théâtre d’une nouvelle annonce sur les panneaux du stade. Un orage violent est en approche, peut-on lire, comme avant la rencontre. Mais cette fois, il a été demandé aux spectateurs de quitter l’enceinte du stade durant la pause !

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Comme rapporté par beIN Sports, cela va avoir une incidence sur la reprise de la rencontre. La pause, au lieu de durer 15 minutes, va durer au moins 30 minutes. Et probablement plus longtemps, si les conditions météo ne s’arrangent pas. Pour voir la fin de ce France-Irak, il vous faudra être patient !

Pub. le - MAJ le
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