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Ligue 1

Les réseaux s’agitent après la nouvelle défaite de l’OM

Par Arthur Leopole
1 min.
Nantes 3-0 Marseille

C’était un match sous tension à la Beaujoire. Marseille devait gagner pour rester dans la course à la Ligue des Champions tandis que Nantes jouait gros dans la lutte pour le maintien. Et contre toute attente, ce sont les Canaris qui ont créé la surprise. Après une première période sans but, les Nantais ont fait la différence au retour des vestiaires avec trois buts inscrits en seulement dix minutes. Complètement dépassés, les Marseillais n’ont jamais réussi à réagir et se sont inclinés lourdement 3 buts à 0. Un nouveau revers pour les Phocéens qui pourraient même être éjectés de la 6ᵉ place en cas de victoire de Monaco face à Metz.
Coaching, composition, manque de réaction : Habib Beye est la cible numéro un des supporters sur les réseaux, et cet après-midi, il aura perdu plus que 3 points.

Pub. le - MAJ le
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