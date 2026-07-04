PSG : Renato Marin attendu au Portugal pour boucler son prêt

Le troisième gardien de la saison 2025-2026, Renato Marin, va poursuivre sa progression loin de la capitale. Arrivé libre au Paris Saint-Germain à l’été 2025 en provenance de l’AS Rome, le gardien italo-brésilien de 19 ans va être prêté pour une saison au CD Nacional, 14e du dernier championnat portugais. Le portier est attendu ce samedi au Portugal afin de finaliser son arrivée selon les informations de L’Équipe.

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En interne, le PSG continue de voir en Marin un élément d’avenir à son poste. Après deux apparitions la saison passée, les dirigeants souhaitent désormais lui offrir un temps de jeu conséquent pour accélérer son développement. Son départ a d’ailleurs été anticipé avec le recrutement d’Alessandro Longoni, tandis que la hiérarchie des gardiens parisiens pourrait être composée de Lucas Chevalier, dont la situation reste à éclaircir, de Matveï Safonov et du jeune Italien.