Villarreal-Liverpool : les compositions officielles

Une semaine après sa victoire logique lors de la demi-finale aller de Ligue des champions à Anfield (2-0) et trois jours après un court succès à Newcastle (1-0), Liverpool se déplace ce soir à l'Estadio de la Cerámica pour le retour face à Villarreal. À cette occasion, Jürgen Klopp reconduit son onze victorieux de la première manche, avec deux changements : Luis Díaz est remplacé par Jota, alors que Keïta prend la place d'Henderson.

Obligés de réaliser un exploit monumental pour se qualifier pour la finale de la compétition, les joueurs du sous-marin jaune gardent le même système qu'à l'aller, à savoir un 4-4-2 à plat, mais Unai Emery effectue quelques retouches avec les titularisation de Boulaye Dia et de Gerard Moreno.

Les compositions d'équipes :

Villarreal : Rulli - Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñán - Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin - Moreno, Dia.

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Robertson - Keïta, Fabinho, Thiago - Salah, Jota Mané.

