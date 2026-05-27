CdM 2026 : Saud Abdulhamid a réglé son problème de passeport

Après avoir vécu une grosse frayeur à Amsterdam, Saud Abdulhamid a finalement réglé son problème de passeport à quelques semaines de la Coupe du Monde 2026. Victime d’un cambriolage alors qu’il assistait à un mariage aux Pays-Bas, le latéral du RC Lens s’était fait voler plusieurs effets personnels, dont son document d’identité, l’empêchant temporairement de rejoindre la sélection saoudienne déjà présente aux États-Unis. La Fédération saoudienne de football avait rapidement annoncé travailler avec l’ambassade d’Arabie saoudite afin de régulariser sa situation au plus vite.

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Et les démarches ont porté leurs fruits. Ce mercredi, le joueur de 26 ans a confirmé sur ses réseaux sociaux avoir obtenu un nouveau passeport et un visa grâce à l’aide de l’ambassade saoudienne aux Pays-Bas et des dirigeants de la fédération. Abdulhamid en a profité pour remercier publiquement les différentes autorités mobilisées dans ce dossier, avant d’afficher sa détermination pour la suite : « Désormais, nous poursuivons notre mission avec encore plus de détermination pour servir notre pays. En route vers la Coupe du monde. » Une bonne nouvelle pour l’Arabie saoudite, qui affrontera l’Espagne, l’Uruguay et le Cap-Vert dans le groupe H.