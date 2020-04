Southampton : un intérêt pour Evan N'Dicka

Pendant l'arrêt du football lié au coronavirus, les clubs n'arrêtent pas la totalité de leurs activités. Beaucoup pensent déjà au mercato, c'est le cas notamment de Southampton. Les Saints veulent renforcer leur défense. Un secteur qui leur fait défaut cette saison, ils possèdent la 19e défense de Premier League avec 52 buts encaissés.

Pour ce faire, l'actuel 14e du championnat anglais a coché le nom d'Evan N'Dicka (20 ans) selon Sky Sports. Le Français peut évoluer dans l'axe comme sur le côté gauche et prend part à sa deuxième saison avec l'Eintracht Francfort. Il a disputé 25 matches toutes compétitions confondues sur l'exercice actuel et a marqué un but, en Ligue Europa contre le Vitoria Guimaraes.