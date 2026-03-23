Ademola Lookman régale déjà tout le monde à Madrid

Cet hiver, l’Atlético de Madrid a décidé d’investir massivement. Si le titre de Liga était déjà plus ou moins hors de portée pour les hommes de Diego Simeone au moment où le marché des transferts a ouvert ses portes, les dirigeants ont voulu mettre de l’argent sur la table pour aller loin en Ligue des Champions ainsi qu’en Copa del Rey, alors que les Colchoneros n’ont plus fêté de titre depuis la Liga obtenue en 2021. Si les Madrilènes se sont offerts les jeunes Rodrigo Mendoza et Obed Vargas pour préparer l’avenir, ils ont surtout frappé un gros coup avec Ademola Lookman.

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Ils ont ainsi signé un chèque de 35 millions d’euros à l’Atalanta, et force est de constater que pour l’instant, c’est déjà une réussite. Pourtant, on le sait, l’arrivée dans une nouvelle équipe en cours de saison est toujours difficile, surtout dans le contexte rojiblanco, où les nouveaux arrivants ont toujours un peu de difficultés à s’acclimater. Mais le Nigérian lui a très vite été à la hauteur des attentes énormes suscitées par son transfert. Il a ainsi déjà fait trembler les filets à 5 reprises, délivrant aussi 4 passes décisives, en 14 rencontres toutes compétitions confondues avec les Colchoneros.

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Les Madrilènes sont bluffés

Dimanche soir encore, la vedette des Super Eagles a rendu une belle copie lors du derby madrilène perdu 3-2, avec le but de l’ouverture du score qui a conclu une belle action collective. De quoi se consolider encore un peu plus, s’il y avait encore besoin, comme un joueur essentiel de cet Atlético de Madrid, lui qui fait des dégâts sur son côté gauche. Si on met de côté Julian Álvarez - d’ailleurs dans le dur cette saison - il y a bien longtemps que l’Atlético n’avait pas accueilli un joueur ayant fait autant de différences que lui. Pour une fois, les supporters madrilènes ont la sensation de ne pas s’être fait berner lors du recrutement d’un joueur offensif, et qu’il apporte une véritable plus-value. Ce qui n’a pas toujours été le cas ces dernières saisons, à l’image de Giacomo Raspadori, qui a d’ailleurs fait le chemin inverse, signant à la Dea cet hiver.

Il faut dire que désormais, avec un Griezmann en forme, un Sorløth qui marque beaucoup, un Nico Gonzalez intéressant en sortie de banc et un Julian Álvarez qui commence un peu à sortir la tête de l’eau, l’arsenal offensif des Madrilènes est impressionnant. Diego Simeone lui aussi est déjà sous le charme, même s’il en attend encore un peu plus, au niveau du travail défensif notamment. « Lookman monte en puissance, il travaille très bien, il nous apporte des choses différentes en attaque, on a besoin de lui. On l’aide pour qu’il progresse dans l’aspect défensif. Il a un cœur et une volonté énormes, il est très bon », a lancé Diego Simeone après le match de dimanche, alors que la presse espagnole est déjà conquise. Autant dire que lors des 3 chocs du mois d’avril face au FC Barcelone, ainsi que lors de cette finale de Coupe du Roi face à la Real Sociedad, Ademola Lookman sera très attendu au tournant…