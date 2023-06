Napoli : les premiers mots de Rudi Garcia

Dans un message publié sur son compte Twitter, Rudi Garcia s’est réjouit de son arrivée au Napoli. Nommé nouvel entraîneur des Partenopei, l’ancien coach de l’OM et plus récemment d’Al Nassr aura désormais à cœur d’emmener les siens vers un nouveau titre de champion d’Italie. Et peut-être plus sur la scène européenne…

La suite après cette publicité

«Quel plaisir de se marier avec le projet Napoli. Quel plaisir de retourner en Italie. Je suis plus que jamais motivé et ambitieux pour continuer à porter haut les couleurs des champions d’Italie», a ainsi déclaré Garcia.

À lire

Rudi Garcia est le nouvel entraîneur du Napoli