MLS
Orlando : Antoine Griezmann buteur pour sa première en MLS
1 min.
@Maxppp
Dans la nuit, Orlando City a affronté les San Jose Earthquakes pour la reprise de la Major League Soccer après la Coupe du Monde 2026. Titulaire au coup d’envoi, Antoine Griezmann (35 ans) a participé à la victoire 4 à 0 des siens.
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ANTOINE GRIEZMANN!!— Major League Soccer (@MLS) July 23, 2026
Grizi gets his first goal in MLS on his debut. 🇫🇷🤙🤙 pic.twitter.com/sawo0h1yLJ
En effet, le Français, arrivé cet été en Floride, a marqué un but à la 48e minute de jeu. Servi dans la surface, Grizi a effacé un adversaire avant de placer un tir du gauche au premier poteau. Il enchaînera samedi avec la réception du Nashville SC.
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