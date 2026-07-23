Orlando : Antoine Griezmann buteur pour sa première en MLS

Dans la nuit, Orlando City a affronté les San Jose Earthquakes pour la reprise de la Major League Soccer après la Coupe du Monde 2026. Titulaire au coup d’envoi, Antoine Griezmann (35 ans) a participé à la victoire 4 à 0 des siens.

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ANTOINE GRIEZMANN!!



Grizi gets his first goal in MLS on his debut. 🇫🇷🤙🤙 pic.twitter.com/sawo0h1yLJ — Major League Soccer (@MLS) July 23, 2026

En effet, le Français, arrivé cet été en Floride, a marqué un but à la 48e minute de jeu. Servi dans la surface, Grizi a effacé un adversaire avant de placer un tir du gauche au premier poteau. Il enchaînera samedi avec la réception du Nashville SC.