Manchester City : Enzo Maresca ne digère toujours pas la défaite face au PSG !

Quarante-huit heures après le revers de Manchester City face au PSG en Ligue des Champions (2-4), la pilule ne passe toujours pas pour Enzo Maresca. Largement dominés en première période, les Skyblues ont encaissé trois buts après la pause et se sont retrouvés dos au mur face aux champions d’Europe. Pour tenter de renverser la situation, le technicien italien a procédé à plusieurs changements, notamment avec les entrées d’Iliman Ndiaye, de Matheus Nunes et d’Ayyoub Bouaddi. Des choix qui avaient permis aux Cityzens de faire douter les Parisiens, sans toutefois parvenir à éviter ce premier faux pas européen.

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À la veille de la réception d’Ipswich Town en Premier League, Maresca a donc été interrogé sur cette prestation. Et il n’en démord pas : Manchester City aurait mérité mieux au vu de sa réaction en seconde période. « J’ai revu le match du PSG hier, très tôt le matin, et mon sentiment reste le même : avant d’encaisser le premier but, nous avons eu cette situation de penalty réclamé par Rayan Cherki, le coup franc d’Enzo, et ce corner qui a fini sur la barre transversale… Tout cela avant leur ouverture du score », a-t-il expliqué. L’ancien adjoint de Pep Guardiola a ensuite reconnu que son équipe avait perdu ses repères après avoir encaissé les buts de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé, coup sur coup. « Ensuite, nous avons encaissé le premier but, puis, une minute plus tard, le deuxième. À ce moment-là, je pense que nous avons perdu notre compacité et notre équilibre. Cela peut arriver, surtout face à ce qui est peut-être la meilleure équipe d’Europe. En deux minutes, on se retrouve menés 0-2. »

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« Une deuxième mi-temps fantastique »

Malgré ce scénario défavorable, Maresca a tenu à souligner la réaction de ses joueurs après la pause. Plus entreprenants et plus dangereux, les Mancuniens avaient mis le PSG sous pression pour tenter de revenir dans la rencontre, même si leurs efforts n’avaient pas suffi. Pour l’ancien entraîneur de Chelsea, ce second acte reste néanmoins un motif de satisfaction. « La seconde période a été fantastique. Au final, je pense que nous méritions mieux », a-t-il poursuivi.

« C’est le football, nous pouvons en tirer des leçons. Moi y compris, notamment sur la première période, car certains aspects n’ont pas fonctionné. C’est un processus d’apprentissage enrichissant, pour moi comme pour tout le monde ! » Enzo Maresca va désormais devoir s’appuyer sur les points positifs de cette soirée européenne de folie, alors que Manchester City doit rapidement se reconcentrer sur le championnat et préserver sa place en tête de la Premier League.