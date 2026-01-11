Juventus : un autre cador entre dans la danse pour Dusan Vlahovic

La Juventus se retrouve au centre d’un nouveau feuilleton mercato autour de Dusan Vlahovic. Déjà sous la pression insistante de l’AC Milan, le club turinois voit désormais l’Inter s’inviter dans le dossier, une perspective particulièrement sensible compte tenu de la rivalité historique entre les deux géants italiens. Selon La Stampa, les Nerazzurri surveillent de très près la situation contractuelle de l’attaquant serbe, dont le bail arrive à expiration le 30 juin, alimentant les inquiétudes des dirigeants bianconeri.

La suite après cette publicité

Cette piste interiste prend d’autant plus de relief avec le rôle de Giuseppe Marotta, président et stratège reconnu du mercato, passé maître dans l’art des recrutements à coût zéro. L’Inter pourrait ainsi tenter un véritable coup d’éclat en attirant Vlahovic librement, sans indemnité de transfert, au nez et à la barbe de la Juventus. Une hypothèse encore théorique, mais qui fragilise un peu plus la position de la Vieille Dame, confrontée à un dilemme, soit prolonger son buteur ou risquer de le voir renforcer un rival direct en Serie A.